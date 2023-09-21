“آيفون 15” يشحن الهواتف الأخرى

قالت مواقع تقنية مطلعة على أحدث الإصدارات التكنولوجية إن كافة إصدارات هواتف “آيفون 15” قادرة على شحن هواتف آيفون وأندرويد الأخرى.
وأوضحت أنه يمكن توصيل أحد هواتف “آيفون 15” بأي من إصدارات آيفون الأقدم التي تحمل منفذ “لايتنينج” باستخدام كابل ليبدأ “آيفون 15” في شحن بطارية الهاتف الآخر سواء كان من نفس النوع أو من “أندرويد”.
كما تستطيع هواتف “آيفون 15” شحن الأجهزة ذات الحجم الصغير مثل ساعة آبل الذكية وسماعة AirPods وغيرها من الأجهزة المماثلة. وفق “أخبار 24”.
ووفق المصادر ذاتها، فإنه عند استخدام هواتف آيفون 15 كمصدر للطاقة في شحن الأجهزة الأخرى، فإن عملية الشحن تكون بطيئة ولا تتخطى قدرتها 4.5 واط.