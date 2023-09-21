تدشين جهاز “مسموع” بحديقة مكتبة الملك فهد

دشّن الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات، عبد الرحمن العاصم، الجهاز رقم 12 من مشروع كبائن المكتبة الصوتية “مسموع” في حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.
ويتيح الجهاز لزوّار المكتبة والحديقة الاستفادة من الخدمات السمعيّة التي يقدمها الجهاز بطريقةٍ ميسرة وسهلة، حيث يساهم “مسموع” في التعريف بالمحتوى الصوتي، وتأمين الوصول الميسر للمعرفة لمختلف الفئات المجتمعية في جميع مناطق المملكة عن طريق توفير الكتب الصوتية في المواقع المميزة، إلى جانب إعادة إحياء الإرث الثقافي بطريقةٍ مبتكرة تخدم مستهدفات الهيئة.
وتتيح كبائن “مسموع” للمستخدمين الاستماع للمحتوى الصوتي عبر الجوال، وذلك من خلال تصفح المحتويات وفق تصنيفات المدة، والموضوع، والأكثر استماعاً وغيرها؛ ليختار بعدها الملف الصوتي المطلوب، مع إمكانية الاستماع لمقطع قصير منه مباشرة عبر الجهاز أو مسح QR Code للاستماع لكامل الملف الصوتي عبر الهاتف المحمول. وفق “أخبار 24”.
ويأتي تدشين هذا الجهاز امتداداً للمرحلة الثانية التي أطلقتها الهيئة في الربع الأول من هذا العام في مدينة الأحساء، وسيتم تدشين عدة أجهزة في كلٍ من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وذلك ضمن مبادرة تقديم خدمات المكتبات في أماكن التجمعات.
يذكر أن الهيئة استلهمت فكرة كبائن المكتبة الصوتية “مسموع” من كبائن الاتصالات التابعة لوزارة البرق والبريد والهاتف في الثمانينيات والتسعينيات الميلادية، من حيث شيوعها وسهولة استخدامها.