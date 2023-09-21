13 معيارًا لـ”كفاءة الطاقة” بمستشفى الملك فهد بجدة

كشفت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” عن 13 معيارًا رئيسيًا لرفع كفاءة الطاقة في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة في محافظة جدة، أهمها أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، ما تعادل نسبة توفير متوقعة تعادل استهلاك أكثر من 24 ألف برميل نفط مكافئ.
وتهدف “ترشيد” من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع المباني والمرافق التابعة للمستشفى، والبالغ عددها 17 مبنى، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية، بوفر متوقع بنسبة 21%.
وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد بن عبدالله الغريري، أن الشركة أجرت المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبيَّن لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، كما تبيَّن أهمية تطبيق 13 معيارًا رئيسيًا لرفع كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتتضمن المعايير استبدال بعض المبردات المركزية بأخرى مرشدة للطاقة ذات كفاءة أعلى، وتركيب نظام التحكم بالمبردات، كما شملت المعايير استبدال بعض مضخات مياه التبريد وتركيب أجهزة ذات تردد متغير تتحكم بسرعة مضخات المياه المبُردة، واستبدال بعض محركات وحدات مناولة الهواء بأخرى مرشدة للطاقة وربطها بنظام تشغيل محطة التبريد.
وبيَّن أن المعايير ستشمل استبدال بعض وحدات التكييف المنفصلة والمدمجة والجدارية بأخرى مرشدة للطاقة ذات كفاءة أعلى، كما ستقوم “ترشيد” بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات التحكم في المكاتب والمباني والمرافق التابعة للمستشفى. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 24 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي نحو 8 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 145 ألف شتلة سنوياً.
يذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ نحو 73 مليون كيلوواط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى نحو 57 مليون كيلوواط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ21% تقريبًا، حيث تسعى “ترشيد” في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة المنبثق من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.