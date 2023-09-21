16 سفيراً لميثاق الملك سلمان العمراني

أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم، برنامج “سفراء ميثاق الملك سلمان العمراني”، وذلك خلال حفلٍ أُقيم بالمتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة الرياض.
جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان، حيث أعلنت الهيئة أسماء سفراء الميثاق في دورته الأولى والبالغ عددهم 16 سفيراً، تم اختيارهم بناءً على خبراتهم وإسهاماتهم في هذا المجال.
وأوضحت السليمان أن إطلاق برنامج سفراء الميثاق يأتي إيماناً من الهيئة بدعم وتمكين مجتمع العمارة والتصميم، والسعي لتحقيق رؤيتها الطموحة للنهوض بالقطاع وتنميته بمختلف جوانبه التنظيمية والاقتصادية والتعليمية، وإثراء وتطوير المحتوى والمشاركة المجتمعية.وفق “أخبار 24”.
وقالت إن دور السفراء الهام سيحقق رحلةً مليئةً بالإلهام بخبراتهم وتأثيرهم، إلى جانب جهودهم المبذولة للإسهام في إيجاد بيئات عمرانية تستند على الموروث الثقافي والبيئي في مملكتنا الحبيبة لتحقيق التميّز في القطاع والارتقاء به.
ويُعد برنامج السفراء أحد البرامج المنبثقة من استراتيجية ميثاق الملك سلمان العمراني، ويهدف إلى تعزيز رسالة الميثاق وقِيَمه بين مختلف شرائح مجتمع العمارة والتصميم، للإسهام في إثراء المعرفة والتجارب ورفع مستوى الوعي حول أهمية الميثاق.