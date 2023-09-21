“تطوير” برنامج لطب “الحشود”

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة بصدد تطوير وإعداد برنامج تدريبي صحي متكامل لمركز طب الحشود، لتجهيز كوادر وطنية مؤهَّلة في تخصصات طب الحشود.
ويختص المركز بإدارة فعاليات الحشود في المملكة خلال موسم الحج والعمرة، والفعاليات الترفيهية والثقافية والمعارض، والفعاليات الرياضية، والقمم السياسية.
كما يدير المعرفة القائمة على الأدلة، والبحث والنشر، وإنشاء برنامج تدريبي في مجال صحة الحشود، وإعطاء المشورة اللازمة والتشاور مع المجتمع الدولي لتعزيز التعاون الدولي ولتعزيز ودعم المساعي الوطنية لتطوير خطط وبرامج وشبكات التواصل لصحة الحشود. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المركز العالمي لطبّ الحشود بالمملكة، هو جزء من تعاوُن دولي مع منظمة الصحة العالمية وواحد من ثلاثة مراكز عالمية تختص بإدارة الحشود والتجمعات البشرية في مجالات مختلفة.