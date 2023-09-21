الدوسري: الهلال يعاني من ضغط المباريات

اعتبر لاعب الهلال سالم الدوسري أن ضغط المباريات أثّر سلبًا على حالة الفريق أمام ضمك في المباراة التي جرت بينهما، الخميس، وحسمها التعادل الإيجابي 1-1 لحساب الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.
وقال الدوسري في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “أضعنا نقطتين ولكن لا يزال المشوار طويلًا وسنعمل على التعويض خلال الجولات القادمة”.
وأضاف: “تأثرنا بالإجهاد نتيجة ضغط المباريات وخوض مباريات متتالية في بطولات مختلفة وهو ما تسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين”. وفق “سبورت 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما وصل ضمك إلى النقطة الرابعة في المركز الخامس عشر.