“تمور المملكة” بمعرض الصين “الدولي”

يشارك المركز الوطني للنخيل والتمور في “معرض الصين والدول العربية” بمدينة ينتشوان الصينية بدورته السادسة ضمن الجناح السعودي، والمقام خلال الفترة 21-24 سبتمبر الجاري.
واستقبل الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور محمد النويران على هامش المعرض وفداً من الصندوق الصيني العربي للاستثمار، والذي اطلع على الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز إضافةً إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين لزيادة صادرات المملكة من التمور إلى الصين.
وتصدرت المملكة قائمة صادرات التمور عالميًا، بإنتاج تجاوز 1.6 مليون طن سنويًا، وبقيمة تبلغ 1.3 مليار ريال، فيما سجلت أعداد النخيل بمختلف مناطق المملكة نحو 34 مليون نخلة. وفق “أخبار 24”.