“المملكة” تُدير حوار تفاعلي بـ”الأمم المتحدة”

أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المجتمع الدولي يواجه العديد من التحديات المشتركة، التي تحتم العمل الجماعي لمواجهتها بشكل فعّال، مشدِّدًا على أن معالجتها تتطلب بيئة دولية وإقليمية آمنة ومستقرة.
وأوضح الوزير خلال ترؤُّسه الجانب العربي في جلسة الحوار التفاعُلية غير الرسمية على مستوى وزراء الخارجية بين ترويكا القمة العربية مع مجلس الأمن، أن القضايا العربية تشكل نصيبًا بارزًا من القضايا المطروحة في مجلس الأمن وهو ما يعزز من التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن لإحلال السلم والأمن في العالم العربي.
وحذر بن فرحان من أن تنامي دور الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة يخلق الأزمات ويهدد الأمن والسلم الدوليين، وخاصة مع سهولة امتلاكها للتقنية والأسلحة المتطورة.
ورحب بالنتائج الإيجابية بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، التي جمعت فريق التواصل والتنسيق السعودي مع وفد صنعاء في الرياض، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان.
وشارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التحضيري لـ “قمة المستقبل 2024م”، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.
وأكد خلال كلمته أن المملكة حقّقت تقدماً ملحوظاً، كونها وضعت التنمية المستدامة في طليعة أولوياتها وضمن رؤيتها 2030، وأن المملكة تعمل دون كلل من خلال عضويتها في المنظمات والتكتلات الدولية لإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول.
وشدّد على أهمية أن تراعي قمة المستقبل التي ستنطلق أعمالها في شهر سبتمبر 2024م شمولية مفاهيم حقوق الإنسان وخصوصيتها في الوقت ذاته، على أمل أن تعالج القمة الحقوق الأصيلة، كالحق في التنمية والغذاء، والحفاظ على الدور المحوري للأسرة، ونبذ ازدراء الأديان أو استنقاصها.
وكان الأمير فيصل بن فرحان قد استقبل رئيسَ جمهورية الصومال الفيدرالية، حمزة عبدي بري، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78. وفق “أخبار 24”.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجُه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدّات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وحضر اللقاءَ، مندوبُ المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عامّ مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.