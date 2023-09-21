“أسود البر” بـ”أسد الجنوب” الفرنسي

انطلقت في مدينة سوميور الفرنسية؛ فعّاليات تمرين “أسد الجنوب 4” بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الفرنسية.
وافتتح التمرينَ قائدُ مدارس سوميور العسكرية العميد الركن، بنوا أمونيه ، بحضور المشرف على التمرين من الجانب السعودي العقيد الركن زياد بن سعد الجليل.
ورحّب العميد الركن بنوا أمونيه في كلمة الافتتاح بالمشاركين من القوات البرية الملكية السعودية، منوّهًا بجاهزية واستعداد القوات المشاركة في التمرين. وفق “أخبار 24”.
ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري، وتبادُل الخبرات بين البلدين، وتوحيد المفاهيم والتدريب على التخطيط لعمليات الحرب النظامية وغير النظامية وصُنع القرار العسكري.