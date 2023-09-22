“لوسد” تشغل منشآتها الصناعية

منحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة شركة “لوسد” رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها والتي أُنشئت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في خُطوة مهمة لتنويع قطاع النقل في المملكة وتسريع وتيرة تحقيق رؤية السعودية 2030.
وأكد الأمين العامّ للهيئة الخاصة نبيل خوجة أن إنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية عالمية المعايير في المنطقة الاقتصادية خلال زمن قصير يؤكد الكفاءة والإمكانات التي تتمتع بها المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، والتزام الدولة بدعم المستثمرين، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنقل النظيف والمستدام.
نائب رئيس شركة لوسِد المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان أشار إلى أن حصول الشركة على التصريح الرسمي كأول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة وأول منشأة صناعية لشركة لوسد خارج الولايات المتحدة، سيمهّد ذلك المصنع الطريق ويرسي المعايير لصناعة السيارات، وتزويد السوق السعودية بمركبات كهربائية متطورة ومُجمعة في المملكة.
كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية سيريل بيايا عن ثقته الكاملة بأن لوسِد ستؤدي دورًا رئيسيًا في تحقيق الهدف المتمثل في أن تصبح وجهة صناعة السيارات بالمنطقة وسيكون لها أيضًا تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التقني، وجذب استثمارات جديدة. وفق “أخبار 24”.
وأفاد بأن بدء العمليات في وحدة إنتاج لوسد في المملكة علامة فارقة رئيسية في الجهود الهادفة إلى تحول المملكة إلى مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية ويمتد هذا المرفق المتطور على مساحة تزيد عن 1.35 مليون م2، ويشغل حوالي 31% من إجمالي المساحة المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية.
ويؤكد تسليم الهيئة التصريح التشغيلي للمشروع في غضون عام واحد فقط، جاهزية المصنع للتشغيل التجاري، ويعكس التزام الدولة الثابت بتنويع اقتصادها وتحقيق هدف رؤية 2030 المتمثل في السعي لتحويل 30% من المركبات في شوارع الرياض إلى مركبات كهربائية.