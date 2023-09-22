لاعب الفتح: لم نحسن استغلال غيابات الاتحاد

أعرب محترف نادي الفتح، الجزائري سفيان بن دبكة عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام الاتحاد في المباراة التي جرت بينهما الخميس لحساب الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.
وقال بن دبكة في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن فريقه دخل المباراة من أجل العودة بالنقاط الثلاث، وحاول استغلال غيابات الاتحاد لتحقيق الفوز، لكن هدف الاتحاد في آخر الشوط الأول منحهم الثقة.
وأضاف أن الاتحاد فريق بطل وهو حامل اللقب ويملك لاعبين يمتلكون الخبرة وهو ما صعب المباراة على لاعبي الفتح في الشوط الثاني.
وحوّل فريق الاتحاد تأخره بهدف أمام الفتح، ليفوز بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري روشن. وفق “سبورت 24”.
وتقدم نادي الفتح بهدف في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه مروان سعدان، قبل أن يرد الاتحاد بهدفين خلال الشوط الأول عن طريق رومارينيو في الدقيقة 38 وكانتي في الدقيقة 45 1.
ورفع فريق الاتحاد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 18 متصدراً لجدول ترتيب النسخة الجارية من دوري روشن، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 11 في المركز السابع.