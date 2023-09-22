أسعار النفط “تعاود” الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الجمعة)، بعد تغلب مخاوف تقليص إمدادات النفط العالمية، على القلق من التأثير السلبي لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية.
وسجل خام برنت ارتفاعاً بمقدار 21 سنتاً أو 0.2% ليصل السعر إلى 93.51 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو 0.3% إلى 89.86 دولار.
ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف بعد ارتفاع بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة، وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية مع استمرار (أوبك ) في خفض الإنتاج. وفق “أخبار 24”.