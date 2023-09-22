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جديد المحليات > أسعار النفط “تعاود” الارتفاع
22/09/2023   11:19 ص

أسعار النفط “تعاود” الارتفاع

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الجمعة)، بعد تغلب مخاوف تقليص إمدادات النفط العالمية، على القلق من التأثير السلبي لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

وسجل خام برنت ارتفاعاً بمقدار 21 سنتاً أو 0.2% ليصل السعر إلى 93.51 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو 0.3% إلى 89.86 دولار.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف بعد ارتفاع بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة، وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية مع استمرار (أوبك ) في خفض الإنتاج. وفق “أخبار 24”.

أسعار النفط “تعاود” الارتفاع

جديد المحليات
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