عقود توظيف لخريجي التدريب التقني بـ”الفحص الدوري”

وقع الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات عقوداً لتوظيف عدد من خريجي التدريب التقني، بتخصصات ميكانيكا السيارات، ومحركات، ومركبات.
وكان الفحص الدوري للسيارات قد دشن لقاءات توظيفية لخريجي المنشآت التدريبية بالتعاون مع عدد من الكليات، بينها: الكلية التقنية بالرياض، والكلية التقنية بأبها.
وقال عميد الكلية التقنية بأبها، يحيى الكاسي، إن اللقاء التوظيفي الذي نظمته الكلية استهدف خلق فرص للخريجين المتخصصين في ميكانيكا السيارات. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الكلية تعتزم تنفيذ لقاءات توظيفية أخرى؛ تستهدف خريجين من تخصصات مختلفة من بينها: الكهرباء، والحاسب الآلي، والتقنية الإدارية.