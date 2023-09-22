قلعة الملك عبدالعزيز و”شموخ الوطن”

شيّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود قبل 93 عامًا قلعة في محافظة ضباء على مساحة تتجاوز الـ 1000 متر مربع، لاتخاذها كمقر للحكم بمنطقة تبوك، وبعد كل تلك السنين تقف القلعة المطلة على الكورنيش، شامخة وشاهدة على عز الوطن وشموخه.
ورُوعي في تصميم القلعة التي شُيدت سنة 1352هـ، التدعيم بـ 4 أبراج لها زاويا على شكل تصميم ثلاثة أرباع الدائرة، ولها مدخلان من الجهة الغربية والآخر من الجهة الشرقية وهو المدخل الرئيسي، ويوجد في المدخل الرئيسي لوحة تأسيسية تحمل كتابة “بُنيت في عهد الملك عبدالعزيز “.
وبُنيت القلعة بتصميم معماري مميز يعكس التراث السعودي الأَصيل، استُخدم فيه الحجر الجيري بنفس التصميم أو الطابع المستخدم في القلاع الأخرى الموجودة المنطقة. وفق “أخبار 24”.
وقام ببنائها في ذلك الحين السكان والمعماريون المحليون من أهالي البلدة والوجه وينبع، وتميزت في تشييدها بالدقة والأصالة، وتحتوي على فناء كبير مستطيل الشكل ويحيطه من الجوانب العديد من الغرف والمرافق المختلفة داخل القلعة.
وسجلت هيئة التراث مؤخراً القلعة في السجل الوطني للتراث العمراني ضمن جهود ” الهيئة ” لأرشفة ورقمنة المواقع التراثية على مستوى مناطق المملكة، من أجل احتوائها على سجل رقمي حديث يخدم التراث الحضاري للمملكة.