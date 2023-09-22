اليوم نهاية الصيف فلكياً

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الوطن العربي والنصف الشمالي للكُرة الأرضيّة يطوي صفحة فصل الصيف فلكياً مع نهاية اليوم (الجمعة)، بعد أن استمر 93 يوماً؛ استعداداً لبداية فصل الخريف غداً (السبت).
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن دخول فصل الخريف لا يعني أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر، ولكن التغير في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة شيئاً فشيئاً وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجويّة؛ وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء؛ لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة باستمرار، كما أنه يُعد البداية الفعلية لموسم الأمطار بعدة دول عربيّة، حيثُ تكثُر حالات عدم الاستقرار الجوي، بما في ذلك شبه الجزيرة العربية، وترتفع فيه فُرص تساقُط الأمطار الرعديّة بمنطقة الخليج العربي. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن بداية فصل الخريف ستضع حداً لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية، كما أنها بداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.