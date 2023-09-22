“التجارة” ترخّص لتخفيضات 37 مليون منتج

5 آلاف ترخيص للتخفيضات والعروض الترويجية شملت 37 مليون منتجاً للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية أصدرتها وزارة التجارة لموسم اليوم الوطني، خلال 4 أيام من بداية موسم التخفيضات الممتد حتى نهاية سبتمبر الجاري.
وبيّنت “التجارة” أنها أصدرت 2241 ترخيصَ تخفيضاتٍ للمنشآت التجارية، و436 ترخيصَ تخفيضاتٍ للمتاجر الإلكترونية، و2040 ترخيصاً للعروض الترويجية في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.
وشملت تراخيص التخفيضات أكثر من 37 مليون منتج، من مختلف السلع والمنتجات، وأبرزها: المواد الغذائية، الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، العطورات، الهواتف الذكية، الملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال. وفق “أخبار 24”.