اكتشاف “جين” يمهد لعلاج “العمى”

اكتشف فريق من الباحثين بجامعة “برشلونة” الإسبانية، أن نقص جين يسمى CERKL يؤدي إلى التهاب الشبكية الصباغي الوراثي، ما قد يمهد لعلاجات وتدخلات جديدة لمنع الإصابة بالعمى.
ويُعد التهاب الشبكية الصباغي مرضاً نادراً من أمراض العيون، حيث يصيب المرضى بضمور الشبكية الوراثي، وهو تلف في العين يؤدي إلى فقدان الإبصار.
ويتناقص مستوى هذا الجين عندما تتعرض شبكية العين للضوء باستمرار، ما يؤدي إلى ظاهرة تسمى الإجهاد التأكسدي، والذي يُعد خللاً في التوازن بين مضادات الأكسدة والجذور الحرة يؤدي إلى تلف الأنسجة. وفق “أخبار 24”.