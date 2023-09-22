فوق “هام السحب” تفرض نفسها بـ”يوم الوطن”

يفضل 56% من المواطنين قضاء سهرة اليوم الوطني الـ 93 في البيت أو الاستراحة برفقة أهاليهم وأصدقائهم، فيما أشار 35% منهم إلى الذهاب لحضور فعالية ترفيهية، وقرر 9% التجول في فضاءات مدنهم وشوارعها مشاركين الناس بهجتهم، وذلك خلال استطلاع أجراه المركز الوطني للاستطلاعات التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
وحلت أغنية “فوق هام السحب” للفنان محمد عبده في المرتبة الأولى كأكثر أغنية محفورة في وجدان المواطنين، وذلك باختيار 35% من أفراد العينة، فيما جاءت أغنية طلال مداح “وطني الحبيب” في المرتبة الثانية بـ32%، واختار 24% أغنية أبوبكر سالم بلفقيه “يا بلادي واصلي”، وجاءت أغنية سراج عمر “بلادي.. بلادي منار الهدى” في المرتبة الرابعة بـ9%.
وتمنّى 46% من العينة المشاركة في الاستطلاع رؤية فيلم يلقي إضاءات على محطات التنمية والتطور في المملكة، فيما اختار 40% فيلماً روائياً يجسد استعادة الملك عبدالعزيز للرياض سنة 1319هـ، فيما فضّل 14% من العينة مشاهدة فيلم يحكي قصة اكتشاف النفط في المملكة والبدء في تصديره. وفق “أخبار 24”.
وفي الجانب الرياضي، أشاد مواطنون بجلب أفضل لاعبي العالم لدوري روشن بالمملكة، وأبدى 53% من المشاركين في الاستطلاع أن هذا الأمر يعزز صورة المملكة في العالم كوجهة سياحية؛ وكذلك يُعَدّ بُعداً استثمارياً للبلاد ووعياً بأهمية السياحة للبلاد.