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جديد المحليات > النفط “يُعيد” توازنه بعد انخفاض مفاجئ
23/09/2023   9:16 ص

النفط “يُعيد” توازنه بعد انخفاض مفاجئ

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وصل النفط مع نهاية تداولات الأسبوع إلى حالة استقرار أسعار بعد تراجعها بشكل مفاجئ في منتصف الأسبوع؛ بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة بالمستقبل.

واستقرت أسعار النفط عند التسوية، لكنها في المجمل أنهت الأسبوع بأسعار لا تختلف كثيراً عن الأسبوع الماضي، حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت 93.27 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل طفيف 40 سنتاً أو 0.5 بالمئة لتصل إلى 90.03 دولار للبرميل، ليحافظ الخامان بشكل نسبي على الارتفاع الذي وصل إلى أكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة. وفق “أخبار 24”.

ويتوقع حسب تقارير أمريكية وأوروبية، أن يؤدي الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا على صادرات البنزين والديزل إلى شح إمدادات في معظم الدول خلال الفترات المقبلة.

النفط “يُعيد” توازنه بعد انخفاض مفاجئ

جديد المحليات
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