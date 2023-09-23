بنزيما يعود للمشاركة في تدريبات الاتحاد

شارك لاعب الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، في تدريبات الفريق، مساء اليوم الجمعة، بعدما غاب عن مواجهة الفريق الماضية أمام الفتح.
وعاد بنزيما للمشاركة في تدريبات الاتحاد، استعدادا لمواجهة الخلود في كأس الملك المقرر لها الثلاثاء المقبل.
وقبل أيام، أعلن نادي الاتحاد غياب ثنائي الهجوم الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله عن تدريبات الفريق الجماعية استعدادًا لمواجهة الفتح التي انتهت بفوز فريقهما بنتيجة 2-1.
وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إن اللاعب كريم بنزيما لم يشارك في تدريبات الفريق الجماعية ، نظرًا لتعرُّضه لوعكة صحية.
وحوّل فريق الاتحاد تأخُّره بهدف أمام الفتح، ليفوز بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضِمن منافسات الجولة السابعة بدوري روشن. وفق “سبورت 24”.
ورفع فريق الاتحاد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 18 متصدِّراً جدولَ ترتيب النسخة الجارية من دوري روشن، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 11 في المركز السابع.