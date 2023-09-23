كاسترو: الوقت بين الشوطين ليس كافياً

علق المدير الفني لفريق النصر لويس كاسترو على فوزه أمام الأهلي، مساء الجمعة، بنتيجة 4-3، في الجولة السابعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال كاسترو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن المباراة كانت صعبة لـ3 فرق، أولا الفريقان على مستوى عال، والفريق الثاني من شاهد المباراة والذي استمتع بمستوى الفريقين، وهناك فريق ثالث وهو الحكم.
وأضاف أنه كان هناك احتجاج من الفريقين على قرارات الحكم، لكنه نجح في التحكم في المباراة بهدوء.
وأوضح أنه في أوقات معينة يجب على اللاعبين أن يضحوا من أجل البقاء، لذلك قرر أن يستمر لاجامي، لافتا إلى أنه ليس طبيبا لكنه كان يرى أن لاجامي يستطيع اللعب ولذلك لم يكن يرغب في أن يلعب الفريق بـ10 لاعبين. وفق “سبورت 24”.
وأشار إلى أن يرى أن الوقت بين الشوطين ليس كافيا ويقترح أن يتم زيادته، مؤكدًا أنه تأخر في الدخول للشوط الثاني لأنه رأى العديد من الحالات التي يجب شرحها للاعبين بين الشوطين.