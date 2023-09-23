مدرب “الأهلي”: نترك الحكم “لضميره”

علق المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايلسه على خسارة فريقه أمام النصر، مساء الجمعة، بنتيجة 3-4، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال يايلسه في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الأهلي قاتل حتى نهاية اللقاء، مؤكدًا أنه عمل على رفع الاستعدادات اللياقية للفريق.
وأوضح، أنه منبهر بجمهور الأهلي ودعمه المتواصل طوال المباراة رغم الخسارة أمام النصر برباعية.
وأشار إلى أنه لا يستطيع أن يقيم أداء الحكم، لأنه كانت لديه رحلة طويلة من البرازيل حتى هنا، ولكن سيجعل التقييم لضميره.
وأكد أنه من المبكر جداً تحديد هل الفريق ضمن المنافسين على الدوري أم لا، مشيرا إلى أنه وصل متأخرا لتدريب الفريق.
وأضاف أنه يشعر بخيبة الأمل، لافتا إلى أنه من خلال ما شاهد يرى أن فريقه كان يدعو المنافس للتسجيل في مرماه، مشددا على ضرورة الاستفادة من هذه المباراة في الجولات القادمة. وفق “سبورت 24”.