تاليسكا: هدفي في الأهلي “جميل”

أعرب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر عن سعادته بعد الفوز الثمين الذي حققه فريقه على الأهلي في الكلاسيكو الذي أقيم مساء الجمعة في قمة مباريات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.
وقال تاليسكا في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “قدمنا مباراة كبيرة على مدى الشوطين أمام فريق قوي يضم العديد من النجوم”
وأشار تاليسكا إلى أن توالي انتصارات الفريق نتاج عمل الجميع بدءًا من تعليمات المدير الفني وما يقدمه اللاعبون في أرض الملعب.
وعن هدفيه في مباراة اليوم قال تاليسكا إنه سعيد الهدفين، مشيرًا إلى أن هدفه الثاني في اللقاء كان جميلًا لكنه نتاج جهد الفريق ككل. وفق “سبورت 24”.