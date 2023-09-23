“المملكة” تعزز التعاون مع بولندا وفرنسا

استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقائه وزير خارجية بولندا زبيجنيو راو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها وتطويرها.
وبحث الجانبان، فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية السعودية 2030، وأهمية دعم المصالح المشتركة بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار للبلدين، وناقشا أوجُه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما استعرض وزير الخارجية ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، العلاقات الثنائية، ومختلف مجالات التعاون، وناقشا توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وتناول الجانيان فرص التعاون الاقتصادي، وأهمية دعم المصالح المشتركة بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار للبلدين والشعبين.
حضر اللقاءَ، وزيرُ الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود. وفق “أخبار 24”.
كما استعرض وزير الخارجية مع نظيره في جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، مع بحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.