في كلاسيكو مثير.. النصر يجتاز الأهلي برباعية

حقق فريق النصر فوزا على نظيره الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاءت أهداف النصر عن طريق كل من كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 4 و52 وتاليسكا في الدقيقتين 17 و45 6.
واحرز ثلاثية الأهلي كل من فرانك كيسيه في الدقيقة 30 ورياض محرز في الدقيقة 50 وفراس البريكان في الدقيقة 87.
وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بنفس رصيد الأهلي في المركز السادس.
وسجل اللاعب كريستيانو الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 5، بعد تمريرة خلف الدفاع سددها بنجاح نحو الشباك.
وفي الدقيقة 8 أهدر كريستيانو رونالدو هدفا محققا، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق تاليسكا لكنه سدد الكرة في القائم الأيمن لمرمى الحارس ميندي.
وسجل اللاعب البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 16، بعد عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي حوّلها برأسه لداخل شباك إدواردو ميندي.
وتمكن اللاعب فرانك كيسيه من تسجيل الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 30 ، بعد تمريرة خلف الدفاع جعلته في مواجهة الحارس ليسددها بنجاح.
وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب النصر ساديو ماني في الدقيقة 34.
وكاد أن يسجل فريق الأهلي التعادل في الدقيقة 37 عن طريق ماكسيمان بعد أن مر من دفاع النصر وسدد الكرة نحو الشباك لكن أوتافيو أبعدها قبل أن تعبر خط المرمى.
وتلقى لاعب الأهلي علي مجرشي بطاقة صفراء في الدقيقة 45.
وفي الدقيقة 45 1، نفذ لاعب النصر كريستيانو رونالدو ركلة حرة مباشرة لكن حارس الأهلي تصدى لها بنجاح.
وأهدر ماكسيمان هدفا محققا للأهلي في الدقيقة 45 4، بعدما استلم الكرة أمام المرمى وعلى بُعد خطوات من الحارس لكنه قبل أن يسددها تدخل مدافع النصر وقطع الكرة.
وفي الدقيقة 45 6، سجل تاليسكا الهدف الثالث لفريق النصر بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس في التصدي لها.
وفي الدقيقة 50، سجل الجزائري رياض محرز هدف تقليص الفارق للأهلي عن طريق ركلة جزاء.
وعاد كريستيانو رونالدو ليسجل هدفه الثاني والرابع للنصر في الدقيقة 52 ، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها. وفق “سبورت 24”.
وقرر مدرب الأهلي يايلسه الدفع بالثنائي فراس البريكان وسميحان النابت في الدقيقة 66 بدلا من سانت ماكسيمان وجابري فيغا.
وفي الدقيقة 70، تصدى حارس النصر نواف العقيدي لرأسية من مهاجم الأهلي روبرتو فيرمينو.
ودخل سيكو فونانا في تشكيل النصر في الدقيقة 77 بدلا من اللاعب أوتافيو دا سيلفا.
وسجل اللاعب البديل فراس البريكان الهدف الثالث لفريق الأهلي في الدقيقة 87، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رياض محرز
ولعب النصر بتشكيل مكون من:
“نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، ألكيس تيليس، عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، بروزوفيتش، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
“دوارد ميندي، علي مجرشي، إيبانيز، ديميرال، بسام الحريجي، فرانك كيسيه، محمد المجحد، غابري فيغا، رياض محرز، روبرتو فيرمينو، سانت ماكسيمان”.