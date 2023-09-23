الاتفاق يضم الإنجليزي لينغارد لمدة شهر

وافقت إدارة نادي الاتفاق برئاسة سامر المسحل، على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد، للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ وذلك لمدة شهر.
ويأتي اختيار لينغارد لفارس الدهناء لما يمتلكه من تاريخ وعراقة، إلى جانب نجومية لاعبي الفريق واحتـرافية العمل الإداري والفني داخل أروقة النادي.
وحقق فريق الاتفاق فوزا مثيرا على الطائي، مساء الخميس، بنتيجة 4-3، في الجولة السابعة بدوري روشن. وفق “سبورت 24”.
ويحتل فريق الاتفاق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، خلف التعاون بنفس عدد النقاط.