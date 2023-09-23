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رياضة > ميندي: احتساب هدف النصر الأول “قرار قاس”
23/09/2023   9:09 ص

ميندي: احتساب هدف النصر الأول “قرار قاس”

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اعتبر حارس مرمى فريق الأهلي، النجم السنغالي إدوارد ميندي، أن احتساب حكم الكلاسيكو، لهدف النصر الأول كان قرارا قاسيًا.

وخسر الأهلي أمام مضيفه النصر بنتيجة 3-4 في المباراة التي جرت بينهما، الجمعة، في قمة مباريات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

وقال ميندي في تصريحات عقب نهاية اللقاء إنهم بدأوا المباراة بشكل غير جيد، وتلقوا هدفًا مبكرًا أمام فريق قوي يملك العديد من النجوم وهو ما صعّب المباراة.

وأضاف أن قرار احتساب هدف النصر المبكر كان قاسيًا نتيجة أدخنة الألعاب النارية التي كانت تملأ الملعب، -على حد قوله-.

وأشار ميندي إلى أن لاعبي الأهلي حاولوا العودة في النتيجة في أكثر من مرة خلال اللقاء لكن التوفيق لم يكن محالفًا لهم.

واختتم: “علينا أن نواصل العمل من أجل تصحيح الأخطاء والظهور بشكل أفضل، لست سعيدًا بتلقي أهدافًا كثيرة في شباكًا ما زلت أحتاج للعمل بشكل أكبر وكذلك الفريق عليه أن يعمل على تصحيح الأخطاء ونعد الجماهير بتحقيق الفوز في المباريات القادمة”. وفق “سبورت 24”.

ميندي: احتساب هدف النصر الأول “قرار قاس”

رياضة
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