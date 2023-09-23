“صقور الجو” بيوم الوطن

تحتفل المملكة باليوم الوطني الـ93 بمشاركة كبيرة من كل القطاعات العسكرية والمدنية على اختلافها، وكان للقوات الجوية الملكية السعودية والقوات البحرية مشاركة بارزة في هذه المناسبة الكبرى.
ففي أكبر العروض الجوية التي تشهدها سماء المملكة في احتفالات اليوم الوطني، رسمت 75 طائرة من أسطول القوات الجوية الملكية السعودية ملحمة وطنية من اللوحات المتنوعة في سماء العاصمة الرياض، تفاعل معها الجمهور الغفير الذي تواجد منذ وقت مبكر في حديقة أم عجلان شمال الرياض.
وكشف المقدم عبدالعزيز الرميخان متحدث القوات الجوية الملكية السعودية لـ”أخبار 24″، أن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ 93 بأكبر عرض جوي مقارنة بالأعوام السابقة.
وتشارك القوات الجوية، وفقاً لـ”الرميخان”، في عروض اليوم الوطني اليوم وغداً 22 و23 سبتمبر في أربعة مواقع بالمملكة هي الطائف، وتبوك، وعسير، والباحة، إضافة إلى مدينة الرياض.
وأوضح أن القوات الجوية الملكية السعودية بدأت العرض بتشكيلات مبتكرة ينفذها أمهر الطيارين، حرصا على التجديد والظهور المشرف في هذا الحدث المجيد.
من جانبه بين متحدث القوات البحرية الملكية السعودية النقيب محمد بن غازي التوم لـ “أخبار24″، أن مشاركة القوات البحرية في احتفالات اليوم الوطني هي الأضخم من نوعها هذا العام، وسط متابعة مباشرة من قائد القوات الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي.
وأوضح أن مشاركات القوات البحرية تشمل ثلاثة مواقع بدءاً بمسيرة الدراجين في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض وفي الهيئة الملكية بالجبيل، وفي كورنيش محافظة جدة.
وتابع بأن الأسطول الشرقي والغربي سيقدم من خلال فصائل متنوعة من وحدات القوات البحرية، معارض وعروضا جوية وبحرية وبرمائية وعلى اليابسة، لإظهار قدرات القوات البحرية، وتعريف المواطنين عليها وعلى مشاريع السفن والطائرات البحرية العمودية والزوارق.وفق “أخبار 24”.
كما تحتوي المعارض على أسلحة خفيفة للمشاة والقوات الخاصة ومجسمات السفن البحرية، وتتيح للأطفال تجربة المعدات التشبيهية ولبس أدوات السلامة بإشراف المدربين، بالإضافة إلى مشاركة مخصصة لفئة أبناء الشهداء رحمة الله عليهم كرسالة شكر وتقدير لهم.
ولفت التوم إلى مشاركة القوات البحرية بمسيرة للخيالة، تهدف لإظهار ارتباط الخيل بتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه.