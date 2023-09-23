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جديد المحليات > “الجوازات”.. وختم خاص لليوم الوطني الـ93
23/09/2023   9:25 ص

“الجوازات”.. وختم خاص لليوم الوطني الـ93

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بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، الذي يوافق غداً السبت الـ 23 من سبتمبر أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات “ختماً خاصاً، لهذا الحدث الكبير.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم توثيقاً ورمزاً لليوم الوطني، وتظل ذكري جميلة بوجود الختم على جوازات السفر.

وتحتفل المملكة غداً باليوم الوطني، حيث تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تهاني قادة العديد من الدول بهذه المناسبة.

برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين

برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين

برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين

وفق “أخبار 24”.

“الجوازات”.. وختم خاص لليوم الوطني الـ93

جديد المحليات
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