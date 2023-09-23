خطأ غذائي بوجبات كبار السن يؤثر عليهم

يُشكل النظام الغذائي لكبار السن عاملاً مهماً يؤثر على صحتهم خاصة مع تقدم العمر؛ لذا يعتبر عدم توفر كامل القيمة الغذائية خطأ رئيسياً في مسألة التغذية ويحتاج إلى إعادة نظر.
وحذر خبير التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينزبورغ في تقرير حديث، من تجاهل بعض الأسر تزويد وجبات كبار السن بكامل القيمة الغذائية بسبب افتقارها إلى الفواكه والأسماك والجبن التي تعتبر مصدراً للعديد من الفيتامينات ومنها الكالسيوم.
واعتبر وفقاً لموقع “gazeta.ru”، أن عدم تناول كمية كافية من العناصر الغذائية الحيوية المغذية يعتبر سوء تغذية، وهو الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى قصر متوسط العمر المتوقع ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض مختلفة. وفق “أخبار 24”.
ونصح بتناول كبار السن كوبين من منتجات الحليب المخمرة يومياً، وكذلك تناول نوعين من الفاكهة يومياً و5 أطباق من البقول وثلاثة من الأسماك الدهنية في الأسبوع.