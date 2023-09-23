9 آلاف جولة للتحقُّق من تخفيضات “اليوم الوطني”

نفذت وزارة التجارة 9.3 ألف زيارة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني 93.
وأكدت الوزارة أن الفرق الرقابية التابعة لها تحققت من الأسعار قبل وبعد التخفيض لمنع أي ممارسات تقود للغش أو تضليل للمستهلك، كما تم إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وحثت المستهلكين على التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح “الباركود” الظاهر في الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر له كافة البيانات المتعلقة بالتخفيضات. وفق “أخبار 24”.