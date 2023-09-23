المعجب”: تطوير القضاء “يُرسي العدالة”

جدّد النائب العام سعود المعجب، التأكيد على أن تطور المنظومة القضائية، يعكس حرص قيادة المملكة على تعزيز متانة العدل، وإرساء العدالة الناجزة، تجسيداً للقيم المتوارثة التي قامت عليها الدولة وتعاهد عليها أبناء المؤسس من نصرةِ المظلوم والأخذ على يد الظالـم.
وأكد المعجب في تهنئته في اليوم الوطني الثالث والتسعين، على دور المملكة العربية السعودية عالمياً، من تمكنها من القفز لمراتب عليا في مجال الصناعة، والتعليم، والاقتصاد، وحقوق الإنسان، وكافة المجالات.
وشدد النائب العام على تمكن المملكة من صناعة السلام مع جميع الأطراف، ومساهمتها في نشر التسامح والحوار، فيما لم تتغافل عن إظهار طابعها الثقافي والتراثي، إضافة إلى احتضانها للمبادرات والـمؤتمرات العالمية، وحصيلة ذلك تأتي بدعم القيادة الحكيمة لأبناء الوطن بتحقيق الأرقام التفوُّقية في جميع المحافل التنافسية، وصولاً لمستهدفات رؤية المملكة (2030)، متوافقاً مع أسس وطموحات الدولة في النهضة الدائمة والتطور المستمر. وفق “أخبار 24”.