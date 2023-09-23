15 ألف مخالف في قبضة الأمن

ضبطت الحملات الميدانية التي تنفذها وزارة الداخلية، أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وقالت الوزارة إنه تم ضبط أكثر من 9.5 ألف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 3.7 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و1882 مخالفاً لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.
وأوضحت أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 702 شخص، 65% منهم يمنيو الجنسية، و33% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 16 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 44 ألف وافد مخالف. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الوزارة إلى أنه تمت إحالة أكثر من 38 ألف وافد مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة أكثر من 1.7 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 10.5 ألف مخالف.