تسليم 30 ألف وحدة “سكنية” للمواطنين

أكدت الشركة الوطنية للإسكان NHC، أنه تم تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر الحالي 2023.
وأوضحت الشركة أن تسليم الوحدات السكنية يتوزّع في 11 مدينة حول المملكة، شملت الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والأحساء، والدمام، والقطيف، والخبر، وخميس مشيط الطائف، وينبع، والمدينة المنورة.
وأشارت إلى أن هذا الإنجاز، الذي أعلنته بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي 93. يأتي بالشراكة مع مطورين عقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ بهدف تقديم مسكن عصري لأكثر من 300 ألف نسمة بحلول 2025.
وتعمل الشركة على تنفيذ خططها وإستراتيجيتها لتسريع وتيرة تملك المواطنين لمسكنهم الأول، وذلك بتوفير خيارات سكنية عصرية ضمن مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة وتقديم خيارات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية، في مجتمعات حيوية ترتقي بجودة الحياة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من القطاع الخاص.
كما تعمل على مشاريع مستقبلية متنوعة تحت الإنشاء، بأسعار تنافسية، تراعي أعلى معايير الجودة والاستدامة، ضمن بيئات سكنية تدعم جودة الحياة بتكامل الخدمات فيها وتوافر المسطحات الخضراء والمرافق الحيوية ومسارات المشاة لتتيح الوصول الآمن لجميع المرافق والخدمات من المسكن بطريقة سهلة، والتي بدورها ستعزز من الاستدامة الاجتماعية والبيئية وتحقق نمط حياة صحي للأسر السعودية. وفق “أخبار 24”.
وتسعى “الوطنية للإسكان” جاهدة لمواصلة تمكين الأسر السعودية من تملك السكن الملائم، وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين وتعزز من فرص تملكهم للمسكن بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم لمسكنهم الأول.
وتأتي المشاريع السكنية الجديدة ذات الجودة العالية والخيارات المتنوعة ضمن خطط الشركة المستقبلية لتنمية المعروض العقاري، وذلك في إطار مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة تملك المواطنين إلى 70%.