وزير “الدفاع”: اليوم الوطني قصة “مجد وكفاح”

هنّأ وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني 93.
وقال وزير الدفاع: “نستذكر في هذه المناسبة قصة المجد والكفاح والبطولات، التي شيّدت لنا وطنًا عظيمًا، وشهد فيها العالم قصة توحيد راسخة، على يد موحّدها الملك المؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيّب الله ثراه-، الذي بنى لنا وطنًا شامخًا نعتز به”.
وأضاف أن مسيرة النمو انطلقت منذ ذلك الحين، وستمضي في تطوُّرها وإنجازاتها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان، اللذين يُوليان الوطن عنايتهما لنمائه وريادته وتطوره.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع تحظى باهتمام القيادة ورعايتها الدائمة، وهو ما أثمر عن تسريع وتيرة التطوير والتحول الجديد للوزارة، لتكون وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية والجاهزية. وفق “أخبار 24”.
وبعث وزير الدفاع لمنسوبي الوزارة، وجنود الوطن البواسل، ولذوي الشهداء، أصدق تَحايَا الفخر والاعتزاز، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد، ودوام النصر والتمكين، وأن يرحم الشهداء الأبرار، ويحفظ للوطن قيادته الحكيمة، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار.