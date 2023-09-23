المملكة تكتسي بـ”الأخضر”

اكتست مباني وشوارع المملكة باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني الـ93، الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر من كل عام.
وستشارك وزارة الداخلية بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكاراً لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعاراً لحاضر آمِن في وطن مزدهر.
وانطلقت فعاليات اليوم الوطني بمنطقة “بروميناد” جدة أحد مواقع الأنشطة الترفيهية على مدار 3 أيام، وتتضمن الفعاليات العديد من الأركان والأجنحة مثل نقش الحناء والرسم على الوجه وتوزيع الأعلام والبالونات وأركان التصوير، إضافة إلى أكشاك الطعام وجلسات على البحر ومنطقة ألعاب الأطفال والحفلات الغنائية الوطنية.
وارتسم الشعور بالفرحة والفخر على محيا أطفال وعامة سكان مكة المكرمة، وهم يحتفلون بفرحة اليوم الوطني، من خلال مشاركتهم أسرهم للفعاليات والبرامج المصاحبة التي احتضنتها المنطقة في عدد من المواقع والميادين، تحت شعار “نحلم ونحقق”.
كما احتفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمقرها في الرياض، باليوم الوطني الـ 93، بحضور الوزير المهندس عبد الرحمن الفضلي، ونائبه المهندس منصور المشيطي، وعدد من وكلاء الوزارة، وكبار المسؤولين بالوزارة، ومنسوبي ومنسوبات قطاعات الوزارة المختلفة.
وشهد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز العروض الجوية التي نفذتها القوات الجوية السعودية في سماء الواجهة البحرية الشمالية لمدينة جيزان، والاستعراض العسكري للقطاعات الأمنية بالمنطقة، وذلك تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ 93.
وأطلق أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز مسيرة اليوم الوطني، وذلك على طريق الملك سلمان بمدينة بريدة، بمناسبة اليوم الوطني بتنظيم إمارة المنطقة والأمانة وشرطة القصيم، ومشاركة أكثر من 44 جهة حكومية وخاصة.
كما دشّن الأمير فيصل بن مشعل مسيرة اليوم الوطني بعرض موسيقي وطني وعدد من الفِرَق الاستعراضية والهجن، بمشاركة أكثر من 150 رجل أمن، وفصائل من طلاب مدينة التدريب العسكرية بالمنطقة، وأكثر من 44 جهة حكومية، بالإضافة إلى السيارات الكلاسيكية ودراجي القصيم.
وجذبت العروض الجوية والعسكرية، أهالي وزوار المنطقة الذين حضروا هذه الفعاليات، وحرص الكثير منهم على توثيق لحظات انطلاق تلك العروض عَبْر أجهزتهم الذكية ونشرها عَبْر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي تعبِّر عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم.
وبدت الفرحة والسعادة الغامرة على محيّا أطفال منطقة نجران، وهم يشاركون في الاحتفال باليوم الوطني، متوشحين بصور القيادة الرشيدة والأعلام، ومعبرين عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم. وفق “أخبار 24”.
وشهدت سماء مدينة تبوك، عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، احتفالاً باليوم الوطني، وقامت 15 طائرة ولليوم الثاني على التوالي بتقديم عروض جوية متنوعة تعبيرًا واحتفاءً بهذه المناسبة الغالية فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.