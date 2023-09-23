“بن فرحان” يستعرض العلاقات مع قبرص

التقى وزيرُ الخارجية، الامير فيصل بن فرحان، رئيسَ جمهورية قبرص الرئيس نيكوس كريستودوليدس، حيث نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما لحكومة وشعب قبرص بالمزيد من التقدم والازدهار.
وحمّله رئيس قبرص، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتمنياته لحكومة وشعب المملكة المزيد من الازدهار والرفاه، وجرى استعراض العلاقات المشتركة وسُبُل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وبحث وزير الخارجية، مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تايلاند بانبري فاهيتثانوكورن، العلاقات الثنائية، وسُبُل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وناقش الجانبان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، أوجُه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
واستعرض خلال لقائه مع نظيره التركي هاكان فيدان، العلاقات الثنائية، وسُبُل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجُه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها. وفق “أخبار 24”.
حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
كما التقى وزير الخارجية، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، واستعراضا العلاقات المشتركة وسُبُل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة.
وبحث الجانبان، أوجُه تكثيف اللقاءات التشاوُرية على المستويين الثنائي والمتعدِّد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين.