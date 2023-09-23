الأسهم تفقد 24.3 بليون ريال في أسبوع

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، جاء ذلك نتيجة تراجع الطلب على الأسهم لترتفع خسارته في آخر 3 أسابيع 542 نقطة نسبتها 4.71 %.
وأنهى المؤشر العام الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي عند مستوى 10949.42 نقطة في مقابل 11154.54 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بخسارة قدرها 205.12 نقطة، نسبتها 1.84 %، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 471 نقطة نسبتها 4.50 %.
وبتأثير تذبذب أسعار الأسهم، وتراجع الطلب عليها، سجلت السوق تراجعاً في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة الأسبوع الماضي بنسبة 17 % إلى 26 بليون ريال، في مقابل 31 بليوناً للأسبوع السابق، وهبطت كمية الأسهم المتداولة 20 % إلى 887 مليون سهم، في مقابل 1.1 بليون، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 10 % إلى 1.92 مليون صفقة في مقابل 2.15 مليون، هبط معها متوسط الصفقة بنسبة 11 % إلى 462 سهماً.
وخلال جلسات الأسبوع الماضي جرى تداول أسهم 228 شركة، تراجعت أسعار أسهم 175 شركة منها، بينما ارتفعت أسهم 47 شركة واستقرت أسعار 6 شركات عند أسعارها، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.166 تريليون ريال بخسارة 24.3 بليون نسبتها 0.22 %.
وبالنظر إلى الأسهم الأكبر صعوداً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نجد أسهم 4 شركات تخطت مكاسبها نسبة الـ 7 %، تصدرها سهم سينومي ريتيل الصاعد سعره 10 % إلى 21.70 ريال، تلاه سهم نادك المرتفع 8.31 % إلى 48.85 ريال ، ثم سهم الحفر العربية بنسبة زيادة 7.68 % إلى 199 ريالاً ، تبعه سهم فيبكو بزيادة 7.52 %.
أما أبرز الأسهم الخاسرة، فتصدرها سهم الأبحاث والإعلام بخسارة 11.45 % هبوطاً إلى 157.80 ريال، تلاه سهم الصقر للتأمين المتراجع 9.65 % إلى 23.22 ريال، تبعه سهم بحر العرب المتراجع 9.37 % إلى 4.68 ريال، ثم سهم العربية الخاسر 8.59 % إلى 187.20 ريال.
وتصدر سهم أرامكو السعودية السوق لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 2.96 بليون ريال، شكلت 12 % من سيولة السوق جاءت من تداول 87 مليون سهم، ارتفع سعره خلالها 0.44 % إلى 34.10 ريال، تلاه سهم الراجحي بسيولة 1.7 بليون ريال، تراجع سعره خلالها بنسبة 4.76 % 68 ريالاً للسهم، تبعه سهم عذيب للاتصالات بسيولة 1.04 بليون ريال تراجع سعره خلالها 3.79 % إلى 127 ريالاً. وفق “أخبار 24”.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية نجد مواصلة مؤشرها (نمو حد أعلى) التراجع للأسبوع الثالث، فيما بلغت خسارته الأسبوع الماضي 1.92 % وتعادل 437 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 22371 نقاط، في مقابل 22808 نقاط نهاية الأسبوع السابق، بينما ارتفعت السيولة المتداولة في السوق الموازية 7.5% إلى 229 مليون ريال في مقابل 213 مليونا، وهبطت الكمية المتداولة إلى 8 ملايين سهم، في مقابل 11 مليونا، بتراجع 23 %، نُفذت من خلال 13 ألف صفقة، بتراجع 18 % مقارنة بالأسبوع السابق.