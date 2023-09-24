أمطار بمعظم المناطق حتى الخميس المقبل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، في ظل استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من اليوم (الأحد) وحتى (الخميس) المقبل.
وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات ومناطق عسير وجازان والباحة.
كما أشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والقنفذة والليث، ومناطق نجران والباحة والمدينة المنورة وعسير.
من جانبه، أشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) إلى استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم (الأحد) على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة ستصل إلى 44 درجة، فيما تصل إلى 41 في الرياض وتبوك، و37 بجدة، و42 بالدمام وينبع وبريدة، و43 بالعلا والأحساء وحفر الباطن و30 درجة في أبها.