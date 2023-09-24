الاتفاق يختتم تحضيراته قبل مواجهة جدة بالكأس

أجرى الاتفاق تدريبه الأخير مساء السبت على ملعب النادي استعدادًا لاستضافة فريق جدة ضمن منافسات دور الـ32 لكأس الملك لموسم 2023/ 24.
واشتمل التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد على محاضرة الفيديو الفنية، ثم تمارين الإحماء، وتدريب المربعات للاستحواذ على الكرة عبر مجموعتين بعد ذلك طبق الفريق الجانب الفني الذي سينتهجه في مواجهة جدة.
وعلى صعيد متصل، انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الشرقية حتى قبل موعد مواجهة فارس الدهناء مع نظيره فريق جدة عند الساعة الـ6 من مساء يوم الأحد على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. وفق “سبورت 24”.