“الماء والألياف”.. طبيب “الهضم”

يُساعد اتباع بعض العادات الصباحية البسيطة في تحسين الصحة العامة، بما فيها عملية الهضم طوال اليوم، لذا ينصح بالاستمرار عليها لفترات أكبر.
وجاء في قائمة تلك العادات وفقاً لموقع ” Jagran”، تناول كميات مناسبة من الماء كونها تساهم في تنشيط الجهاز الهضمي وتحفيز التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى تناول أطعمة غنية بالبروبيوتيك التي تدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي وبالتالي تزيد من تعزيز صحة الأمعاء.
وشملت قائمة العادات تناول وجبات غنية بالألياف التي تلعب دوراً في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وخفض نسبة الكوليسترول والحماية من أمراض القلب والسكري. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت القائمة أسلوب تناول الطعام الذهني لأن وتيرة تناول الوجبات توثر بشكل كبير على الجهاز الهضمي، حيث ينصح بتجنب تناول وجبة الفطور بسرعة ما يستلزم الاستيقاظ مبكراً.