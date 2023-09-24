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24/09/2023   7:15 ص

أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي بـ”يوتيوب”

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تعتزم منصة “يوتيوب”، إطلاق مجموعة جديدة من الأدوات المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي في إطار خطتها لمساندة المهتمين بإنشاء المحتوى على المنصة.

وتركز الأدوات التي سيتم إطلاقها قريباً، على صناعة وتعديل ومشاركة المحتوى بطرق جديدة، حيث تعمل على توفير أشكال جديدة للتعبير الإبداعي، وتقلل من المهام المكلفة والمستهلكة للوقت، وتسمح لمنشئي المحتوى بالوصول إلى المزيد من المشاهدين.

وتتضمن تلك الأدوات خاصية “دريم سكرين” التي تتيح توليد الصور أو مقاطع الفيديو، وكذلك تطبيق “YouTube Create”الذي يساعد في إنشاء وتعديل وإنتاج مقاطع الفيديو على الهواتف الذكية. وفق “أخبار 24”.

كما تشمل الأدوات ميزة “أفكار الذكاء الاصطناعي” التي توفر لأصحاب القنوات أفكاراً لمقاطع الفيديو، مع إمكانية الدبلجة الصوتية لمقاطع الفيديو.

أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي بـ”يوتيوب”

مال وأعمال
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