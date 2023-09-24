فخذ الدجاج أم صدره؟.. إليك الأكثر صحة

يعد الدجاج أحد مصادر البروتين، وكذلك فهو مصدر للعناصر الغذائية، مثل السيلينيوم والفوسفور والنياسين (فيتامين ب 3)، لكن أي قطعة من الدجاج أفضل صحياً؟
يقول أخصائي التغذية في IEXPLODE الهندي، فيبول شارما، إن قطعة الفخذ لذيذة ودهنية، لكنها تحتوي على نسبة دهون أعلى قليلاً مقارنة بقطعة الصدر.
ويشير الخبراء إلى أن مسألة هل قطعة الفخذ أم قطعة الصدر أكثر صحة تعتمد على تفضيلات الأشخاص الغذائية وأهدافهم الصحية.
وأكد خبراء التغذية، أنه إذا كنت تهدف إلى فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، فإن صدور الدجاج هي الخيار الأفضل بسبب محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والدهون. وفق “أخبار 24”.
وأضافوا أنه بالنسبة لأولئك الذين يركزون على بناء العضلات وتناول البروتين، يعد صدر الدجاج خياراً ممتازاً بسبب محتواه العالي من البروتين، لكن إذا أعطيت الأولوية للنكهة والطعم الأكثر ثراء والأكثر متعة، فقد تفضل قطعة الفخذ.
وتابع خبراء التغذية أنه للحصول على نظام غذائي متوازن، فكِّر في دمج لحم الفخذ والصدر في وجباتك للاستمتاع بفوائد التنوع.