500 خبير ومسؤول بـ”يوم السياحة العالمي”

تستضيف الرياض أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين في قطاع السياحة من 120 دولة حول العالم، ضمن قائمة المتحدثين في الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي، الذي من المقرر عقده يومي 27 و28 سبتمبر الجاري.
ويشارك المتحدثون في المحفل الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى، في رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي، بما يعكس حجم المشاركة الاستثنائي في هذه المناسبة المهمة، والتي تعد الاحتفاء الأكبر بيوم السياحة العالمي منذ انطلاقتها قبل 43 عاماً.
ويُعقد اليوم العالمي للسياحة 2023 تحت شعار “السياحة والاستثمار الأخضر” بهدف تعزيز التعاون العالمي لدراسة الفرص لتعزيز مرونة القطاع، ودفع عجلة النمو نحو مستقبل يقوده الاستثمار ويركز على الاستدامة.
ويشهد المحفل مشاركة قائمة من المتحدثين، على رأسها وزير السياحة أحمد الخطيب، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ونائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد، ووزيرة السياحة في جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل، ووزيرة السياحة والرياضة في كرواتيا نيكولينا برينجاك.
كما تضم قائمة المشاركين وزير الثقافة والسياحة التركي محمد إرسوي، ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية روزا آنا موريلو رودريغيز، والرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، والأمين العام لمنتدى اقتصاد السياحة العالمي بانسي هو، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية الكابتن إبراهيم الكوشي، والرئيس التنفيذي لشركة MSC Cruises بييرفرانشيسكو فاجو، والرئيس التنفيذي لشركة Travelport جريج ويب، والرئيس التنفيذي لشركة Virtuoso ماثيو أبشيرش، والرئيس التنفيذي لشركة OYO ريتيش أغاروال.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أهمية الاستثمارات الخضراء في بناء قطاع سياحي يخدم الإنسان وكوكب الأرض، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لتسخير كامل الإمكانات للسياحة المستدامة، كونه نوعًا من الاستثمار في المستقبل المشرق للجميع.
وتتمحور جلسات الحوار حول عدد من المواضيع المهمة، أبرزها الإنسان وكوكب الأرض والازدهار، ودور القطاع في مد الجسور بين الثقافات، والحفاظ على البيئة، والاستثمار في الكوادر البشرية، والتحديات والحلول لتحقيق مستقبل مستدام، والابتكار وتعزيز ريادة الأعمال، والسفر السلس والشامل.
ويُقام حفل عشاء في الدرعية التاريخية أحد مواقع التراث الإنساني العالمي المعتمدة من منظمة اليونيسكو، كما سيتم عقد جلسة بين المملكة وجورجيا، لتسليم مهام الاحتفاء بيوم السياحة العالمي للعام المقبل.
وتعزز استضافة هذا الحدث المهم في قلب مدينة الرياض، مكانتها وريادتها في جميع المجالات حول العالم ومنها القطاع السياحي العالمي، إذ تم انتخاب المملكة، رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لعام 2023، كما استضافت الرياض القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة العام الماضي، وتحتضن فعليًا المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط.
وفق “أخبار 24”.