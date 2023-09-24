شكاوى تطارد هواتف “آيفون” الجديدة

تعرضت شركة “أبل” للعديد من الشكاوى والانتقادات من مستخدمي هاتفها الجديد آيفون 15، وذلك بسبب تغير لون الإطار المعدني المصنوع من مادة “التيتانيوم”، عند لمسه.
وكشفت تقارير، أن تغير لون الإطار المعدني ليس بسبب التلف أو الخدوش، بل كرد فعل كيميائي بين المعدن والمواد الكيميائية الموجودة في جلد الإنسان أو العطور.
وقال أحد المستخدمين، في منشور عبر منصة “إكس”، إن حمل الهاتف الجديد دون غطاء قد يؤدي إلى تغير مؤقت في لونه، وأوضحت وثيقة دعم خاصة بشركة “أبل” أن هيكل الهاتف المصنوع من مادة التيتانيوم قد يُظهر تغيرات مؤقتة باللون عند تعرضه للزيوت الطبيعية من جلد المستخدم.
وحسب شكاوى المستخدمين، فإن تغير لون الإطار المعدني للهاتف يحدث بشكل أساسي في منطقة الزوايا والأركان، وتظهر المشكلة بشكل أوضح في هواتف iPhone 15 Pro باللون الرمادي، ولم تعلن “أبل” عن حل نهائي، لكنها أشارت إلى أنها تعمل على ذلك. وفق “أخبار 24”.
وينصح الخبراء مستخدمي الهاتف بتجنب حمله أثناء ممارسة الرياضة، وأيضا تجنب استخدام العطور أو الشامبو على الهاتف، وتنظيف الهاتف بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.