نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الجوازات”: 18 ألف قرار إداري ضد “مخالفين”
24/09/2023   9:30 م

“الجوازات”: 18 ألف قرار إداري ضد “مخالفين”

+ = -
41

أصدرت المديرية العامة للجوازات، نحو 17.7 ألف قرار إداري بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال شهر صفر الماضي.

وقالت المديرية إن العقوبات التي صدرت من خلال لجانها الإدارية بمختلف المناطق؛ تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل إلى خارج المملكة.

وشددت المديرية، على المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد؛ بضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم. وفق “أخبار 24”.

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

“الجوازات”: 18 ألف قرار إداري ضد “مخالفين”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885273889.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com