“الجوازات”: 18 ألف قرار إداري ضد “مخالفين”

أصدرت المديرية العامة للجوازات، نحو 17.7 ألف قرار إداري بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال شهر صفر الماضي.
وقالت المديرية إن العقوبات التي صدرت من خلال لجانها الإدارية بمختلف المناطق؛ تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل إلى خارج المملكة.
وشددت المديرية، على المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد؛ بضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم. وفق “أخبار 24”.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.