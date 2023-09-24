“شواهد العز”.. لوحة إثرائية تتناول تاريخ المملكة

قدم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، خلال فعاليات اليوم الوطني الـ93 فرصة لزوّاره التعمق في تاريخ المملكة عبر لوحة فنّية بعنوان “شواهد العز” التي تستنطق الماضي والحاضر مع أُفق المستقبل، وذلك ضمن مجمل مساهمات شركة أرامكو السعودية في اليوم الوطني الـ93.
ولاقت اللوحة استحسان الفئات العمرية كافة، إذ تقلّب صفحات التاريخ وما دوّنته أمهات الكتب، واتكأت على عناصر ورموز عريقة إلى أن باتت أيقونة مبهجة لكافة زوّار إثراء الذين اصطفوا من أجل التقاط صورة مع ملوك المملكة.
وعلق أستاذ التاريخ الأكاديمي، حمد الأحمري، بأن اللوحة أشبه بذاكرة تاريخية جماعية استطاعت تحديد ملامح كل ما نبحث عنه بأبعاد فنّية، فيما رأى الفنان التشكيلي علي العبدالواحد بأن اللوحة تضم أسرار حضارة بأكملها، بما يوحي تساؤلات ودلالات وإثارة فضول حول المتغيرات لجميع القطاعات. وفق “أخبار 24”.