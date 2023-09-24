“التعليم”: محاسبة المقصرين عن “متابعة الغياب”

شدّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، على ضرورة مساءلة ومحاسبة منسوبيها المقصرين، في تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات، الخاصة بالانضباط المدرسي.
وفي تعميم اطلعت عليه “أخبار 24″، طالبت الإدارة، بتسجيل غياب الطلبة في نظام نور وتثبيته يومياً، وحصر غياب الطلبة والتأخر الصباحي بداية الحصة الأولى يومياً في سجل خاص بذلك.
ويشترط التعميم، حصول المدرسة على توقيع الطلبة وأولياء أمورهم على عقد الالتزام، وذلك للمرحلة الابتدائية، ونموذج للتعاقد السلوكي للمرحلتين “المتوسطة – الثانوية” والاحتفاظ به في ملف خاص لدى وكيل أو وكالة شؤون الطلبة.
وأسند متابعة الغياب للجنة التوجيه الطلابي، حسب ما نص عليه الدليل التنظيمي للمدارس، فضلاً عن تطبيق آليات العمل ودمج خطط لجنة التوجيه الطلابي لتحقيق الانضباط المدرسي ضمن خطط المدرسة، فيما يؤكد التعميم على أهمية الانضباط، ودراسة البيئة المدرسية، واقتراح خيارات لتهيئتها حتى تصبح بيئة تربوية مناسبة.
وحثت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها، على ضرورة تفعيل قواعد السلوك والمواظبة، فضلاً عن وضع خطة للانضباط المدرسي 1445هـ.
وبحسب مسودة إدارة التعليم بمنطقة الرياض، فإنها تنص على الإعداد المبكر للجداول المدرسية التي تنظم العمل في المدرسة، والتأكيد على الموجّهين والموجّهات، بضرورة متابعة وتثبيت الغياب مع مدخل البيانات.
وفي السياق ذاته، تنص المسودة على إعداد التقارير الشهرية والفصلية للانضباط المدرسي ورفعها، لمكاتب التعليم التابعة لها المدارس.
كما تُعرّف الطلبة وأولياء أمورهم بقواعد السلوك والمواظبة، فضلاً عن أنها ستعد خطة زيارات صفية لمتابعة المعلمين في سير خطة المقررات الدراسية.
وتشير المسودة التي تحمل نحو 23 نقطة تشدد على عدم غياب الطلاب، إلى تعزيز مشاركة أولياء الأمور في علاج الطلبة وتأخرهم الصباحي بمختلف الوسائل الحديثة.
وستقيم إدارة المدرسة حالة غياب الطلبة وتأخرهم الصباحي، والتأكد من معرفة السبب، فإذا كان لا يبرر الغياب والتأخر بدون عذر مقبول، تطبق عليه لائحة السلوك والمواظبة. وفق “أخبار 24”.
ويحق الطلبة الذين يتمتعون بمستويات حضور لافتة، أن يحظون بتكريم مستمر، نظراً إلى انضباطهم في الحضور، فضلاً عن اتخاذ إدارة المدرسة إجراءات تربوية تعالج أسباب الغياب.
وسيتم دراسة مدى مواظبة الطلبة على مستوى المدرسة والعمل على تعزيزها، وستعد وتنفذ برامج وأنشطة جاذبة تعزز انضباط الطلبة، فضلاً عن تفعيل مجالس أولياء الأمور لتحقيق انضباط الطلاب والطالبات.