ملتقى “التطوع القانوني” بالرياض

ينطلق “ملتقى التطوع القانوني”، بنسخته الأولى بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، (الاثنين)، والذي يستمر 3 أيام خلال الفترة من 25 حتى 27 سبتمبر الجاري.
ويشهد الملتقى، الذي يأتي برعاية وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين وليد الصمعاني، جلسات حوارية وأنشطة وخدمات قانونية تطوعية كالاستشارات، ودورات قانونية وورش عمل توعوية، تستهدف مختلف شرائح المجتمع من زوار لتحقيق مبدأ العدالة الوقائية، والتي سيقوم عليها أبرز المحامين المعتمدين والمدربين المتخصصين وممثلي الإدارات القانونية بالجهات الحكومية.
ويشهد الملتقى توقيع الهيئة السعودية للمحامين عددًا من الاتفاقيات، بالإضافة إلى معرض تفاعلي، وفعاليات ماراثون التطوع القانوني بمنطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.