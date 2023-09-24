أغلى الكؤوس: الأهلي بـ”سجل ذهبي”.. و10 أندية نالت الشرف

تنطلق اليوم منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023-2024، حيث ينافس 32 فريقًا على لقب أغلى الكؤوس.
وتقام اليوم 4 مباريات لحساب دور الـ32 حيث يلتقي التعاون مع القادسية، الاتفاق مع جدة، الحزم مع العربي، والشباب مع الباطن.
وتتواصل غدًا الاثنين منافسات دور الـ32 حيث يلتقي النجمة مع الرائد، الجبلين مع الهلال، أحد مع النصر، ضمك مع القيصومة.
وتقام الثلاثاء 4 مباريات حيث يلتقي الرياض مع الفيحاء، العين مع الأهلي، الفيصل مع الطائي والخلود مع الاتحاد.
وتختتم الأربعاء منافسات الدور حيث يلتقي الفتح مع الأخدود والعروبة مع الوحدة، الخليج مع العدالة وأبها مع هجر.
يذكر أن المباريات ستقام على ملاعب الأندية المذكورة أولًا، فيما ستقام يوميًا مباراتان عند السادسة مساء ومباراتان عند التاسعة.
ونالت 10 أندية شرف التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين فيما يملك الأهلي السجل الذهبي بالفوز بـ13 لقبًا آخرها موسم 2015-2016.
ويأتي نادي الهلال ثانيًا في ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بكأس الملك بـ10 ألقاب علمًا بأنه حامل اللقب، إذ توج بنسخة 2022-2023 بعد الفوز على الوحدة في المباراة النهائية بركلات الترجيح.
ويحل الاتحاد ثالثًا بـ9 ألقاب كان آخرها في موسم 2017-208، بينما يأتي الهلال رابعًا بـ6 ألقاب آخرها موسم 1989-1990 ويسعى النصر لاستعادة لقب طال انتظاره. وفق “سبورت 24”.
وتضم قائمة الشرف لأصحاب الألقاب في أغلى الكؤوس نادي الشباب المتوج بـ3 ألقاب كان آخرها موسم 2013-2014، فيما حصد الاتفاق لقبين عامي 1968 و1985، بينما توج الوحدة بلقبين وهو أول فريق يتوج بكأس الملك وذلك عام 1957 كما توج بنسخة 1966.
وحصد كل من التعاون والفيصلي والفيحاء لقبًا لكل منهما، واللافت أن ذلك حدث في 3 نسخ من آخر 5 نسخ أعوام 2019 و2021 و2022 على الترتيب.